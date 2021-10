US-​​Schulen verbieten «Squid Game»-​​Kostüme

Einige Schulen im US-Bundesstaat New York haben für Halloween-Kostüme aus der beliebten Netflix-Serie «Squid Game» verboten. Wie der Chef der Schulaufsicht des Schulbezirks Fayetteville-Manlius am Donnerstag mitteilte, dürften die Kinder die Kostüme nicht tragen, «weil sie gewaltverherrlichende Botschaften vermitteln könnten». Am letzten Schultag vor Halloween kommen Schüler und Schülerinnen in US-Schulen häufig kostümiert zum Unterricht.

Die südkoreanische Serie «Squid Game» ist die weltweit erfolgreichste Serie auf dem US-Streamingportal Netflix. Darin kämpfen hoch verschuldete Menschen bei Kinderspielen um ihr Überleben. Die Verlierer werden in jeder Runde grausam getötet, den Gewinnern winkt eine große Geldsumme. In der Serie tragen alle Spieler grüne Trainingsanzüge, während die Aufseher in rote Overalls gekleidet sind und schwarze Masken mit Symbolen tragen.

«Squid Game» ist die bisher erfolgreichste Produktion von Netflix. Mitte Oktober hat die Serie 111 Millionen Fans erreicht – und dies in 27 Tagen seit der Premiere. Der vorherige Rekordhalter war das britische Kostümdrama «Bridgerton» gewesen, das von 82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gestreamt wurde.

