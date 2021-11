Sieben Männer mixen sich tödlichen Cocktail

Sieben Arbeiter aus Kambodscha sind in einem Corona-Quarantänelager in der Provinz Banteay Meanchey im Nordwesten des Landes gestorben. Sie hatten ein alkoholhaltiges Desinfektionsmittel mit Wasser und Erfrischungsgetränken gemischt und getrunken, wie das Gesundheitsministerium in Phnom Penh am Samstag mitteilte.

Die Arbeiter waren aus Thailand zurückgekehrt und in dem Lager unter Quarantäne gestellt worden. Zwölf weitere Menschen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie am Dienstag und Mittwoch von dem Gemisch getrunken hatten. Sie hätten über Kopfschmerzen, Schwindel und Atemprobleme geklagt.

(L'essentiel/DPA/roa)