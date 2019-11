Erdbeben rücken näher an Luxemburg heran

Ein leichtes Erdbeben der Stufe 3,3 auf der Richterskala wurde am frühen Dienstagnachmittag in der Nähe von Straßburg gemessen. Das berichteten die Seismographen des Réseau national de surveillance sismique (RéNaSS) in Straßburg. Die Mauern in der elsässischen Hauptstadt zitterten gegen 14.38 Uhr für einige Sekunden, wie die AFP bestätigte.

Nach Angaben der deutschen Behörden des Landes Baden-Württemberg lag das Epizentrum des Erdbebens sechs Kilometer östlich von Straßburg und zwei Kilometer nördlich der deutschen Grenzstadt Kehl am gegenüberliegenden Rheinufer.

Risse in Gebäuden

Die Einsatzzentrale des Ministeriums für Feuerwehr und Rettungswesen Bas-Rhin (CODIS) teilte der AFP mit, dass sie innerhalb weniger Minuten nach dem Erdbeben «etwa 50 Anrufe» erhalten habe, was gegen 15 Uhr zu drei Einsätzen der Feuerwehr führte. Insbesondere wurden Risse bei einem Gebäude gemeldet und es fielen Steine aus einem Schornstein.

Erst am Montag gab es ein Erdbeben der Stufe 5,4 im Rhône-Tal in Südfrankreich, bei dem vier Menschen verletzt wurden.

(L'essentiel)