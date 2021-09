Briten harren 120 Stunden auf dem Dixi-​​Klo aus

Mit 120 Stunden am Stück im Dixi-Klo wollen vier Briten Spenden für eine Wohltätigkeitsorganisation sammeln. «Es ist hart», sagte Ian Baillie (55) aus Liverpool am Donnerstag der Nachrichtenagentur PA nach der ersten Nacht. «Tagsüber ist es nicht so schlimm, wenn die Menschen mit uns reden, aber nachts hat man keinen Platz, es ist unkomfortabel und man kann froh sein über zwei Stunden Schlaf.» Noch bis zu diesem Sonntag um 17.00 Uhr (MESZ) müssen Baillie sowie seine ehemaligen Kameraden Mike Hewlett (55), Gary Sprakes (70) und Chris Nicholls (58) durchhalten.

