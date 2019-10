So erhält eine Boeing 777 einen neuen Look

Das Weiß ist vergilbt, der Schriftzug ausgebleicht: Darum ist es Zeit für einen neuen Anstrich. So erhielten 21 Flieger der Fluggesellschaft Emirates in Dubai einen neuen Look. Einer davon war die Boeing 777. Innerhalb von zwölf bis dreizehn Tagen hat die Maschine rund 30 Lackierungen erhalten. Schau dir das Spektakel in unserem Zeitraffer-Video an.

(L'essentiel/bsc)