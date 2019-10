Frau schreibt totem Vater und bekommt eine Antwort

Vor rund vier Jahren starb der Vater von Chastity Patterson, einer 23-jährigen Frau aus Arkansas, USA. Seither hatte die Frau täglich Nachrichten an seine Telefonnummer geschickt, in denen sie ihm von ihrem Tag erzählte und ihn über ihr Leben auf dem Laufenden hielt – bis sie einen Tag vor seinem vierten Todestag plötzlich eine Antwort erhielt.

In ihrer Nachricht an jenem Tag schrieb sie: «Hallo Dad, ich bins. Morgen wird ein schwieriger Tag sein. Es ist vier Jahre her, seit ich dich verloren habe, und es geht kein Tag vorbei, an dem ich dich nicht vermisse. In dieser kurzen Zeit ist viel passiert, aber das weißt du ja alles, da ich dir immer alles erzähle. Ich habe Krebs überstanden und bin nicht mehr krank geworden, wie ich dir versprochen habe. Ich habe das College mit Bestnoten abgeschlossen und jetzt mache ich weiter.»

Sie habe sich verliebt und ihr Herz sei gebrochen worden, schreibt sie weiter. Sie sei jetzt aber eine stärkere Frau, unter anderem, weil sie Tiefpunkte durchlebt und diese überstanden habe. Nur vor ihrer Hochzeit habe sie Angst, da sie nicht allein zum Altar schreiten wolle.

Mann verlor Tochter bei Autounfall

Als sie auf diese Nachricht plötzlich eine Antwort erhielt, sei dies erst einmal ein Schock gewesen, schreibt sie auf Facebook. In der Antwort stand: «Hallo Liebes, ich bin nicht dein Vater, aber ich habe in den letzten vier Jahren alle deine Nachrichten erhalten. Ich freue mich immer auf deine Morgengrüsse und nächtlichen Updates. Mein Name ist Brad und ich habe meine Tochter im August 2014 bei einem Autounfall verloren. Deine Nachrichten haben mir das Leben gerettet.»

Als Patterson ihren ersten Schock überstanden hatte, postete sie die Screenshots der Nachrichten auf Social Media. Dazu schrieb sie, dass sie dies als Zeichen sehe, dass es an der Zeit sei, dass sie ihren Vater endlich loslasse. 161.000 Menschen haben dem Facebook-Post bisher ein Like verpasst.

(L'essentiel/doz)