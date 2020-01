Zwei Kinder sterben bei Schulbus-​​Unfall

In Thüringen ereignete sich am Donnerstagmorgen ein schweres Unglück. Wie die «Bild» schreibt, stürzte ein Schulbus in Berka vor dem Hainich einen Hang hinab.

Die Polizeisprecherin sagte: «Nach bisherigen Angaben wurden mehrere Kinder schwer verletzt.» Zunächst war unklar, ob es auch Todesopfer zu beklagen gibt. Mittlerweile habe eine Polizeisprecherin zwei Todesopfer bestätigt. Zum Unfallzeitpunkt sei die Sicht wegen dichten Nebels eingeschränkt gewesen.

Laut «MDR» sollen im Bus rund 20 Kinder gewesen sein. Nach ersten Angaben der Polizei rutschte das Fahrzeug von der glatten Straße und landete in einem Graben. Ein Kind wurde wohl unter dem Bus eingeklemmt.

