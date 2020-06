Zerstörungswut überschattet friedlichen Protest

Die friedlichen Antirassismus-Proteste in Großbritannien werden nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson von gewaltbereiten Unruhestiftern unterwandert. «Diese Demonstrationen wurden durch Zerstörungswut untergraben – und sie sind ein Verrat an der Sache, der sie angeblich dienen», schrieb Johnson auf Twitter. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden.

Johnson zeigte Verständnis für die Proteste, verurteilte aber die Gewalt: «Die Menschen haben das Recht, friedlich und unter Beachtung der Abstandsregeln zu protestieren, aber sie haben kein Recht, die Polizei anzugreifen.»

Statue eines Sklavenhändlers entfernt

Zehntausende gingen am Sonntag den zweiten Tag infolge in London auf die Straße um gegen Polizeigewalt nach der Ermordung von George Floyd in Minneapolis zu protestieren. Als sich die Menschenmenge nach den Kundgebungen auflöste, kam es erneut zu Ausschreitung und Schlägereien einiger gewaltbereiter Demonstranten mit der Polizei. Tags zuvor wurden bei Unruhen in der Nähe von Johnsons Amtssitzes in der Downing Street 14 Polizisten verletzt, zwei davon schwer.

In Bristol im Südwesten des Landes brachten Demonstranten eine Statue des Briten Edward Colston zu Fall. Die Statue des Sklavenhändlers aus dem 17. Jahrhundert, die schon länger Grund für Streit war, wurde zuerst vom Sockel gehauen und dann in den Fluss Avon gerollt. Die britische Innenministerin Priti Patel verurteilte die Tat: «Das ist ein völlig inakzeptabler Akt und spricht erneut für den Vandalismus, wie wir ihn gestern in London gesehen haben», sagte sie gegenüber Sky News. Verständnis für die Entfernung der Statue zeigte hingegen Bristols Bürgermeister Marvin Rees. Auf Twitter schrieb er, dass dies die Meinung vieler spalten werde, wie es die Statue schon so lange getan habe. «Aber es ist wichtig, jenen zuzuhören, für die die Statue einen Affront gegen die Menschlichkeit gewesen ist. »

(L'essentiel/Reuters)