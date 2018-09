Busfahrer schlägt Schüler – Franzosen finden das gut?

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Frankreich ging in den letzten Tagen ein Video viral: Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Busfahrer in Arcueil, einem Vorort südlich von Paris, einem zwölfjährigen Schüler eine Ohrfeige gibt. Nach dem Vorfall leitete sein Arbeitgeber, der öffentliche Verkehrsbetrieb RATP, ein Disziplinarverfahren gegen den Fahrer ein.

Nun haben innerhalb einer Woche rund 312.000 Menschen eine Petition unterzeichnet, mit der sie das Unternehmen RATP auffordern, die Strafe gegen den Busfahrer wieder aufzuheben.

Chauffeur hat selber zwei Kinder in dem Alter

Der Fall sorgt für heiße Debatten im Nachbarland. Der Schüler hatte direkt vor dem Bus die Straße überquert und den Busfahrer damit zum abrupten Abbremsen gezwungen. Als der Mann den Jungen zur Ordnung rief, antwortete dieser ganz frech: «Halt die Klappe und fahr deinen Bus!»

Darauf stieg der Chauffeur aus und lief zum Schüler hinüber. Vor den Augen zahlreicher Kinder verpasste der Mann dem Schüler eine Ohrfeige. Inzwischen soll der Mann seine Reaktion bereuen. Er habe selber zwei Kinder in etwa demselben Alter wie der Schüler und habe darum nur wie ein Familienvater reagiert, sagte er gegenüber französischen Medien.

Franzosen stehen hinter dieser Erziehungsmethode

Nachdem das Video auf Social Media mehr als 1,2 Millionen Mal angeklickt worden war, meldeten sich viele Politiker zu Wort – darunter auch die konservative Valérie Pecresse. Der Busfahrer hätte den Jugendlichen zwar nicht schlagen dürfen, aber man müsse «die Umstände berücksichtigen und Verständnis zeigen», twitterte sie.

Für Frankreichs Transportministerin Elisabeth Borne hätte es nicht so weit kommen sollen. «Es ist nicht richtig, einen Jugendlichen zu schlagen», sagte sie zu «Le Parisien». Etwas mehr Verständnis für die Reaktion des Busfahrers hat hingegen der Vizebürgermeister von Paris, Christophe Najdovski. Auch er findet eine Ohrfeige nicht korrekt, gibt aber zu, dass «sich Kinder auf der Straße oft in Gefahr bringen», wie er in einem Interview mit dem Sender BFMTV sagte.

Die stärkste Unterstützung bekommt der Chauffeur allerdings im Netz. Er sei von einem Zwölfjährigen «respektlos behandelt worden», kommentieren die meisten User. «Dieses unerzogene Kind hat die Ohrfeige verdient», schreiben andere. Viele greifen auch die Mutter des Jungen an, die nach dem Vorfall eine Anzeige erstattet hatte. «Damit beweist sie, wie dumm sie ist. Sie sollte dankbar dafür sein, dass ihrem Sohn nichts passiert ist. Mit der Zurechtweisung rettete der Fahrer das Leben des Jungen, nicht nur in dem Augenblick, sondern für sein ganzes Leben.»

