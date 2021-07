Erster Mann bricht sich den Penis beim Sex längs

Sex gilt als schönste Nebensache der Welt: Etwas anders dürfte das mittlerweile ein 40-jähriger Mann aus Großbritannien sehen. Er hat sich dabei nämlich eine äußerst schmerzhafte Verletzung am Penis zugezogen – einen Penisbruch, der nicht quer (siehe Box), sondern längs verläuft. Es ist der erste bekannte Fall dieser Art, so wie Mediziner um Sam Hughes in den «BMJ Case Reports» berichten. Zuvor waren nur Fälle mit einer horizontalen Verletzung beschrieben worden.

Was ist ein Penisbruch?



Bei einem Penisbruch handelt es sich nicht um eine richtige Fraktur. Vielmehr wird das Einreißen der Penis-Schwellkörper als Penisbruch (Penisruptur) bezeichnet. Dies kann nur im erigierten Zustand passieren, etwa wenn er beim Sex zu ruckartig abgeknickt wird. Bei einem Penisbruch ist ein knackendes, peitschenartiges Geräusch zu hören. Danach setzt ein heftiger Schmerz ein, der Penis schwillt an und färbt sich blau. Beruhigend für Männer dürfte sein: Die Verletzung kommt nicht häufig vor.



Ein Einreißen der Schwellkörper des Penis oder der sie umgebenden Membran werden umgangssprachlich als Penisbruch bezeichnet.



Wikimedia Commons/Xerxes2k/CC BY-SA 3.0 Bei einem Penisbruch handelt es sich nicht um eine richtige Fraktur. Vielmehr wird das Einreißen der Penis-Schwellkörper als Penisbruch (Penisruptur) bezeichnet. Dies kann nur im erigierten Zustand passieren, etwa wenn er beim Sex zu ruckartig abgeknickt wird. Bei einem Penisbruch ist ein knackendes, peitschenartiges Geräusch zu hören. Danach setzt ein heftiger Schmerz ein, der Penis schwillt an und färbt sich blau. Beruhigend für Männer dürfte sein: Die Verletzung kommt nicht häufig vor.Ein Einreißen der Schwellkörper des Penis oder der sie umgebenden Membran werden umgangssprachlich als Penisbruch bezeichnet.

«Der Patient berichtete, dass sein Penis gegen den Damm seiner Partnerin gestoßen und abgeknickt sei», so die Autoren. Eine an sich typische Ursache. Obwohl der Penis auch leicht anschwoll und stark schmerzte, tippten die behandelnden Ärzte nicht sofort auf eine Penisruptur. Denn in den Schilderungen des 40-Jährigen fehlten Hinweise auf das knackende, peitschenartige Geräusch, was normalerweise mit einer solchen Verletzung einhergeht. «Außerdem konnten wir bei der Untersuchung kein ‹Rollen› im Schwellkörper ertasten», so die Mediziner weiter.

Nach sechs Monaten war wieder alles beim Alten

Um Klarheit über die Ursache der Schmerzen zu bekommen, ordneten die Ärzte eine Magnetresonanztomographie, kurz MRT, an. Dies eigentlich in der Absicht, eine Penisruptur auszuschließen. Doch das Gegenteil war der Fall. Die MRT-Aufnahmen (siehe Bildstrecke) ließen keinen Zweifel an der Diagnose: Das Bindegewebe, das wie eine Hülle Hoden und Schwellkörper umgibt, wies einen deutlichen Riss auf, der sich über drei Zentimeter im mittleren Drittel des Schafts längs über den Penis zog. Damit gilt er als der erste Mann, der sich eine vertikale Penisruptur zugezogen hat.

Der 40-Jährige wurde direkt operiert und konnte der «Daily Mail» zufolge nach sechs Monaten wieder ganz normal Sex haben. Für den Betroffenen dürfte das ein äußerst glücklicher Moment gewesen sein. Für die Mediziner war es ein Moment der Erkenntnis, wie Forbes.com schreibt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt, war es unklar, ob ein vertikaler Riss sozusagen ein zusätzliches Risiko für langfristige Schwierigkeiten mit sich bringen könnte. Doch dem ist offenbar nicht so. Laut dem Newsportal haben sich durch den Unfall weder Erektion noch Krümmung des Penis verändert.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)