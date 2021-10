VW rast frontal in Gruppe von Schulkindern

Fünf Kinder waren am Freitagmorgen auf dem Weg zur Schule, als drei Mädchen aus der Gruppe (sieben bis acht Jahre) auf dem Gehweg von einem Auto erfasst wurden. Die Kinder wurden dabei schwer verletzt, eine achtjährige starb später im Krankenhaus, nachdem Ersthelfer sie noch an der Unfallstelle reanimiert hatten.

Der Unfall ereignete sich nur 300 Meter von der Schule entfernt, wie «Bild» berichtet. Nach Angaben der Beamten war der Fahrer auf Höhe einer Kita aus noch ungeklärter Ursache von einer Landstraße abgekommen, hatte so die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Kinder frontal erfasst.

Zwillingsbruder lief wenige Meter vor seiner Schwester

Wie ein Ersthelfer zur «Bild» sagt, könne er sich das Ganze nicht erklären. «Man sieht auch keine Bremsspuren.» Nach dem Unfall habe der Fahrer auf der anderen Straßenseite gestanden, berichtet Lothar Heuckeroth (67) weiter. «Der stand da ganz teilnahmslos und desorientiert, wie so im Tunnel. Ich nehme an, dass der einen Schock hatte.» Und Ex-Ortsvorsteher Sebastian Schorstein (40), der zufällig am Unfallort vorbeifuhr, ergänzt, dass man am verursachten Schaden erkennen könne, dass der Fahrer in der 30er-Zone «auf jeden Fall zu schnell war».

Der Zwillingsbruder des getöteten Mädchens musste sich laut Heuckeroth das ganze mit ansehen. Er lief einige Schritte vorne weg und wurde vom Auto nicht getroffen. Die Eltern der Zwillinge und die eines verletzten Jungen seien noch während der laufenden Rettungsaktion am Unfallort eingetroffen.

Auch der 30-jährige Fahrer, der anschließend noch gegen eine Mauer fuhr, wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Polo-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben.

(L'essentiel/dmo/afp)