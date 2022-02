Windschutzscheibe von Flieger reißt in der Luft

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft ETF Airways, das vom Flughafen Adem Jashari in Pristina in Richtung Basel abgehoben war, musste nach knapp einer halben Stunde in der Luft wieder in die kosovarische Hauptstadt umkehren. Die Piloten bemerkten einen Bruch an der Windschutzscheibe sowie einige Löcher in der Front des Flugzeugs.

Wie das Newsportal «Le Canton27.ch», das auf Albanisch erscheint, berichtet, hätte der Vorfall in einer Katastrophe enden können. Die Windschutzscheibe zersprang mitten in der Luft, einige Passagierinnen und Passagiere bekamen den Vorfall mit und gerieten in Panik. Sie mussten von der Crew beruhigt werden. Einer der Reisenden kommentierte später in einem Facebook-Post, dass der Riss nicht gering gewesen sei, schreibt das Newsportal weiter.

Der Grund für das technische Problem könnte darin liegen, dass das Fenster bei Bodentemperaturen im Minus-Bereich mit heißem Wasser geputzt worden sei. Woher die Löcher im Rumpf unterhalb des Cockpits stammen, ist unklar. Der Zwischenfall wurde von Beamten des Flughafens Pristina bestätigt.

