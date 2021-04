Auf historischen Bildern lebten Tote weiter

Fotos sind seit vielen Jahrzehnten das Medium der Wahl, wenn es darum geht, Erinnerungen festzuhalten. Doch was heute dank der digitalen Möglichkeiten kaum etwas kostet, ging früher richtig ins Geld. Deshalb ließen die Menschen zu Zeiten Königin Victorias von England, die zwischen 1837 und 1901 auf dem Thron saß, nur hin und wieder Aufnahmen von sich und ihrer Liebsten anfertigen.

Weil zwischen den einzelnen Fototerminen oft viel Zeit verstrich, kam es mitunter vor, dass der Tod dem Fotografen zuvorkam. Nicht nur hatten die Menschen dann den Verlust eines Angehörigen zu beklagen, sondern oft auch das Nichtvorhandensein eines Erinnerungsfotos. Deshalb entschieden sich viele Familien, den Verstorbenen kurzerhand mit aufs Foto zu nehmen.

Viel Aufwand betrieben

Weil man mit der sogenannten Post-mortem-Fotografie nicht schocken, sondern die Erinnerung an einen lieben Menschen bewahren wollte, bemühte man sich, den Körper des Verstorbenen so lebensecht wie möglich darzustellen. Deshalb scheint es auf manchen Bildern so, als würde die betreffende Person schlafen. Kinder wurden oft in einer Krippe liegend, auf einem Stuhl sitzend oder mit ihrem Lieblingsspielzeug posierend abgelichtet. Sie wurden oft von einem Familienmitglied, meist der Mutter, gestützt.

Erst später ging man dazu über, den Verstorbenen im offenen Sarg zu porträtieren. Blumen, wie Vergissmeinnicht und Lilien, wurden vermehrt in die Bilder eingebracht. Anfang des 20. Jahrhunderts verlor die Totenfotografie an Bedeutung und verschwand beinahe völlig. Eine Auswahl historischer Aufnahmen haben wir für dich in der obigen Bildstrecke zusammengestellt.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)