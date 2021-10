Mutter und Tochter teilen sich denselben Mann

Wie heißt es so schön... wo die Liebe hinfällt! Gemeinsam mit ihrem Ehemann lebt Madi Brooks in Amerika und führt mit ihm eine offene Beziehung. Von Monogamie halten die beiden Eheleute also nicht viel, stattdessen tauschen sie regelmäßig ihre Partner, mit denen sie Sex haben.

In einem Video auf TikTok hat Madi nun verraten, dass sogar ihre Mutter mit ihrem Mann schläft – und sie sogar froh darüber ist. Die Aufnahmen der 19-Jährigen auf der Plattform sorgen jedenfalls gerade für mächtig Gesprächsstoff im Netz sowie für hitzige Diskussionen.

Auch Schwester darf mit Mann «spielen»

Im Video (oben) erklärt Madi: «Ich und meine Mutter sind beide Swinger, und es ist großartig. Weißt du warum? Wenn ich nicht in Stimmung bin, kann mein Mann mit ihr Spaß haben.» Allerdings teilt die 19-Jährige ihren Mann nicht nur mit ihrer Mutter, sondern auch mit ihrer Schwester.

Richtig gelesen! Auch Madis Schwester darf «ein paar Mal pro Woche» ran. In einem Video offenbart sie: «Ihr wollt wissen, wie ich meinen Mann bei Laune halte? Ich lasse ihn mit meiner kleinen Schwester spielen.» Was für viele Menschen nur schwer vorstellbar sein dürfte, ist in dieser Familie scheinbar kein Problem.

(L'essentiel/wil)