Insta-​​Mutter findet, ihr Sohn habe zu wenig Likes

Was ist es mit Mamas und Instagram? Da wird gefühlt alle 15 Minuten ein neuer Post zum Nachwuchs rausgehauen. Stolz und Liebe in allen Ehren, aber das ist oft zuviel des Guten. Vor allem, wenn man bedenkt, was das Kind später mal dazu sagt, dass seine jungen Jahre nicht in einem Familienalbum dokumentiert sind, sondern im Netz potentiell der gesamten Erdbevölkerung zugänglich sind.

Statistisch gesehen nicht so beliebt wie die anderen Kids

Katie Bower gehört exakt zu jener Sorte, die alles posten muss. Das Profil der Lifestyle- und DIY-Bloggerin aus den USA ist überladen mit Familienfotos. Kürzlich aber postete die fünffache Mutter mit einer Anhängerschaft von über 53.000 Followern ein Foto ihres Sohnes Weston, unter dem sie ihm zu seinem sechsten Geburtstag gratulierte. Was für Empörung sorgte, waren die paar Zeilen unter dem Bild: «Seine Bilder erhielten nie viele Likes und das bricht mir das Herz», schreibt die Bloggerin. Und weiter: «Aus einer statistischen Perspektive ist er scheinbar nicht so beliebt, wie die anderen Kids».

Ihrer Ansicht nach wird er von ihren Followern vernachlässigt, aber das nimmt Katie auf ihre Kappe: «Ich hoffe, dieses Defizit liegt nicht an ihm sondern an mir. Meine Unzulänglichkeiten haben dieses statistische Defizit verursacht.» Ihr Knuffel verdiene alles Liebe der Welt – egal, ob Westons Bilder Likes von Fremden einheimsen oder nicht. Je weiter man liest, desto mehr hofft man, dass diese dahingeschriebenen Bekundungen nicht ernst gemeint sind. Doch vergebens. Der Sechsjährige werde irgendwann die Zahlen sehen und lernen müssen, dass sein Wert nicht von der Anzahl Likes abhänge, schreibt sie zum Schluss. Sie fordert ihre Anhängerschaft aber auf, ihm doch mal mehr Likes zu geben.

«Was aus dem Shitstorm gelernt? Wohl kaum.»

Dieses Posting entdeckte die «BuzzFeed»-Journalistin Stephanie McNeal. Dazu tweetete sie: «Dieses Instagram-Mami feiert den Geburtstag ihres Sohnes, indem sie darüber schreibt, wie von all ihren Kindern, er ‹statistisch› die schlimmsten Ergebnisse auf ihrem Instagram erzielt. Und sie ist besorgt, dass das eines Tages sein Selbstwertgefühl ruinieren wird.» Weitere Reaktionen folgen, unter anderem sogar von Model Chrissy Teigen («Oh. Mein. Gott. Was zur Hölle?!») und Autorin Dana Schwartz («Ich hasse diese Episode von ‹Black Mirror›.»)

Die fünffache Mutter hat nach dem Shitstorm, den sie ausgelöst hat, das Posting archiviert. In einer Insta-Story erzählt Katie, dass sie es tun musste, weil das «Drama außer Kontrolle geriet». Dennoch würde sie ihrem Sohn alle Geburtstagswünsche ausrichten. Any lesson learned? Wohl kaum.

(L'essentiel/Tillate)