Sydney rüstet sich vor weiterem Hochwasser

«Das Wetterereignis übersteigt alles, was wir uns hätten vorstellen können», sagt die Regierungschefin von New South Wales. Nach tagelangem Starkregen steigen die Pegelstände im Südosten Australiens am Dienstag weiter. Vielerorts ist keine Entspannung in Sicht. So warnt der nationale Wetterdienst, dass die Situation «alles andere als vorbei» ist, zumal es zur Kollision zweier großer Wetterfronten kommen und deswegen in vielen Regionen weiter heftig regnen dürfte.

Allerdings bewege sich das Unwettersystem mit heftigen Niederschlägen und starken Winden schnell vorwärts, zitierte die Zeitung Sydney Morning Herald die Meteorologin Jane Golding. Dahinter klare es mancherorts auf. «Es scheint kaum zu glauben, aber es wird noch am Nachmittag im Westen von Sydney und an der Küste im Nordosten der Region blauen Himmel und Sonne geben.» Allerdings bleibe die Situation unsicher und gefährlich.

Sydneys Warragamba Staudamm läuft über

Mittlerweile ist auch der Süden von New South Wales an der Grenze zu Victoria vom Hochwasser betroffen und auch der tropische Bundesstaat Queensland im Nordosten des Landes meldet schwere Überschwemmungen

18.000 Personen vor allem nördlich von Sydney mussten im stark betroffenen Bundesstaat New South Wales nach tagelangem Starkregen in Sicherheit gebracht werden. 15.000 aus weiteren Gebieten könnten folgen, wie die Regierungschefin von New South Wales, Gladys Berejiklian.

Auch der Westen Sydneys erlebt die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Premierminister Scott Morrison macht sich dazu Sorgen um Sydneys größten Staudamm, den Warragamba Dam. Dieser begann vom Samstag auf den Sonntag überzulaufen. Die Lage am Damm werde sich nicht so schnell entspannen, was zusätzlich stark bewohnte Regionen gefährde. Für Sydney würden laufend Auswirkungseinschätzungen gemacht, so Morrison.

«Wir müssen stark sein»

Einsatzkräfte sind mit Helikoptern und Booten im Einsatz, um Anwohnern zu helfen, die durch die Wassermassen von der Außenwelt abgeschnitten sind. Speziell in den Gebieten des Colo Rivers und des Hakesbury Rivers stieg das Wasser so dramatisch wie seit 1961 nicht mehr. 500 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Todesopfer sind trotz der dramatischen Situation bislang keine zu beklagen. Einen Schock erlitt die Familie Pitt. Als sie im Vorort Sackville North bei Sydney evakuiert wurde, kenterte das Rettungsboot in der reißenden Strömung.

Hunderte Häuser, Straßen und Felder versinken in den Fluten. Viele haben alles Hab und Gut verloren. «Was können wir tun, wir müssen stark sein», sagte eine Frau aus der Nähe von Sydney, deren Haus mit braunem Wasser vollgelaufen ist. «Ich habe eine 17-jährige Tochter, und sie hat gesehen, wie ich gestern Abend zusammengebrochen bin... Wir müssen irgendwie weitermachen.»

Riesenwürmer und Rochen

Viele Tiere werden vom Hochwasser mitgerissen. Spinnen retten sich auf Brücken und Häuser, Schlangen flüchteten auf Bäume und Riesenwürmer tauchen aus dem Wasser auf. In Port Macquarie wurde ein Anwohner gefilmt, wie er einen Stachelrochen aus seiner Garage zurück ins tiefere Wasser schleppt.

Im Städtchen Windsor nahe Sydney retteten Helfer einen Emu, der dort als Haustier gehalten wird. «Gookie» sei völlig entkräftet aus dem Hawkesbury River gezogen worden, berichtete der Sender 9News.

