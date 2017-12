18-​​Jähriger wird verhaftet und flieht mit Polizeiauto

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Beamten hatten den 18-Jährigen am Mittwoch beim Busbahnhof in Sonneberg (Thüringen) kontrolliert. Doch der junge Mann war davon nicht begeistert und zeigte sich wenig kooperativ.

Er leistete heftigen Widerstand und versuchte bei der Kontrolle immer wieder zu flüchten. Die Polizei entschied sich daher dem Mann Handfesseln anzulegen und ihn auf die Rückbank des Polizeiwagens zu setzen.

15 Jugendliche wollen Kumpel befreien

Doch das stellte sich als folgenschwerer Fehler für die Beamten heraus. Denn gerade als sie den 18-Jährigen ins Auto gebracht hatten, mischten sich knapp 15 Jugendliche ein und versuchten ihren Kumpel aus dem Fahrzeug zu befreien.

Die Polizisten schafften es zwar, die Gruppe davon abzuhalten und wieder zu beruhigen, doch den jungen Mann im Auto hatten sie in der Zwischenzeit aus den Augen gelassen.

Auf Fahrersitz geklettert

Der junge Mann nutzte die Gunst der Stunde, kletterte von der Rückbank auf den Fahrersitz und startete den Motor. Er stieg aufs Gaspedal und ergriff mit dem Polizeiauto die Flucht.

Doch der Widerspenstige kam mit dem gestohlenen Fahrzeug nicht weit und die Fahrt endete bereits wieder nach knapp 200 Metern. Da er mit den Handschellen nicht wirklich lenken konnte, krachte er zuerst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen einen Baum.

Verdacht auf Drogenmissbrauch

Nach seinem Fluchtversuch wurde der 18-Jährige von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauchs kam er in eine Fachklinik. Am Polizeiauto entstand Totalschaden.

(L'essentiel/wil)