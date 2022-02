Ukrainer wollte Jacht eines Russen versenken

Auf Mallorca hat ein ukrainischer Seemann als Reaktion auf die Invasion seines Heimatlandes nach Berichten versucht, die Jacht seines russischen Arbeitgebers zu versenken. Die Polizei der spanischen Urlaubsinsel nahm den Mann am Sonntag fest, wie die Regionalzeitungen «Diario de Mallorca» und «Última Hora» sowie andere spanische Medien am Montag unter Berufung auf die mallorquinischen Behörden meldeten. Die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) in Palma bestätigte auf Anfrage diese Berichte.

A Ukrainian sailor in Mallorca opened the valves & "partially sank" a €7m yacht belonging to the director of Russia's arms exporter.

After he explained it was in retaliation for Russian missile strikes on Kyiv, a judge released him pending trial. https://t.co/yCYkOEY6Mw pic.twitter.com/aOgwaAxLng