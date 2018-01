Parkplatzproblem? Mann macht smarten Trick

Artikel per Mail weiterempfehlen

Parkplatzprobleme kennen die Luxemburger zu Genüge. Besonders in der Hauptstadt ist es ein täglicher Kampf, ein geeignetes Stellplätzchen zu finden. Ein Mann aus Düsseldorf hatte auch so seine Mühe und Not mit seinem Wagen – jedoch auf andere Art. Er fand aber eine Lösung. Eine sehr spezielle Lösung.

Wie die Rheinische Post berichtet, ärgerte sich der Anwohner des Kaiser-Friedrich-Rings über andere Verkehrsteilnehmer, die dicht an seiner Einfahrt standen. Das ist nicht verboten, gefiel dem Mann aber nicht. Laut Nachbarn besitzt er einen mächtigen SUV. Und mit diesem wäre es ab und an wohl etwas eng geworden. Wenngleich man sich das bei den Bildern fast nicht vorstellen kann. Aber sei's drum.

Teure «Poller»

Der Mann erkundigte sich bei der Stadt nach Pollern. Dies war jedoch nicht möglich. Also beschaffte er sich seine eigenen «Poller». Er kaufte sich zwei silberne Smarts. Die stehen dort nun seit drei Jahren. Links und rechts vor der Einfahrt. Und halten diese von lästigen Parkern frei.

Für die Stadt ist diese Aktion in Ordnung. Denn die beiden Fahrzeuge sind fahrtüchtig, haben alle notwendigen Papiere und stehen «unter Beobachtung». Falls sie also beispielsweise wegen einer Baustelle weggefahren werden müssten, wäre dies möglich. Na dann ist ja alles in Butter.



(hej/L'essentiel)