Müllmann wird Millionär und endet als Obdachloser

Mickey Carroll lebte in Norfolk (GB) als einfacher Müllmann, bis er sich 2002 als 19-Jähriger für umgerechnet 1,60 Euro ein Lotterielos kaufte. Nur kurze Zeit später war er um umgerechnet 16 Millionen Euro reicher – er hatte mit seinem Los den Jackpot geknackt.

Lotto lout Mickey Carroll is a skint coalman working 7 days a week but is 'happier now'https://t.co/VsOiG4xlZc pic.twitter.com/MehOvkpg7o— Daily Mirror (@DailyMirror) November 15, 2019

Lottogewinner hatte nicht einmal ein eigenes Bankkonto

Bis zu seinem Lottogewinn hatte der Mann aus dem Osten Englands nicht einmal ein Bankkonto besessen. Plötzlich konnte er sich alles kaufen – und tat es auch gleich: Häuser, Autos, Drogen, Frauen, falsche Freunde. «Morgens zog ich drei Linien Kokain und trank eine halbe Flasche Wodka. Danach bin ich aufgestanden», erinnert sich Lotto-King Carroll im Gespräch mit dem Mirror.

9hr driving round trip to meet up with Lotto winner Mickey Carroll -he spent nearly 10 million and says he had fun doing so -now working at a coal merchants In rural Scotland -seemed a nice guy #pressphotographer pic.twitter.com/pzD6rfePkz— Garry F McHarg (@gfmcharg) November 16, 2019

Haus verwüstet und im Gefängnis gelandet

Mit seinem Lottogewinn kaufte sich Carroll ein Landhaus, das er nur kurz darauf komplett verwüstete. Er schlug Fenster ein, prügelte sich und landete dafür im Gefängnis. Seine Partnerin Sandra Aitken, die zum Zeitpunkt seines Lottogewinns im 7. Monat schwanger war, verließ ihn 2003 kurz nach der Hochzeit.

Nach elf Jahren war das ganze Geld verprasst. Sein Landhaus wurde versteigert, Carroll stürzte ab. Drei Monate schlief er in einer Obdachlosen-Unterkunft, arbeitete für ein paar Euros in einem Schlachthof. Heute hat er sich wieder ein wenig gefangen: Carroll lebt in einer schottischen Kleinstadt zur Miete, schleppt Kohlen, zehn Stunden pro Tag. Unglücklich ist er darüber nicht. «Ich bin froh, dass ich noch lebe», sagt Carroll. «Es ist auch nicht schiefgegangen. Ich hatte die besten zehn Jahre meines Lebens – für nur ein Pfund.» Lotto, sagt er, spiele er nur noch selten.

(L'essentiel/heute.at)