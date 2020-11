Mini-​​Eule muss aus Christbaum gerettet werden

Eine winzige Saw-whet-Eule wurde letzte Woche hungrig und dehydriert aus einem Weihnachtsbaum gerettet, welcher beim Rockefeller Center in New York aufgestellt wurde. Einige Tage zuvor war die knapp 22 Meter hohe Rottanne in Oneonta im Bundesstaat New York gefällt worden, bevor sie in die Metropole New York transportiert wurde.

Nach der 273 Kilometer langen Reise wurde die kleine Eule inmitten des Baumes zwischen Ästen von einem Arbeiter entdeckt, welcher den Weihnachtsbaum im Stadtteil Manhattan aufzustellen half. Die Ehefrau des Arbeiters kümmerte sich daraufhin um den blinden Passagier und nahm Kontakt auf zu einer örtlichen Wohltätigkeitsorganisation zur Rettung von Wildtieren.

Auf Facebook teilte das Ravensbeard Wildlife Center diese herzzerreißende Geschichte und erklärte sich dazu bereit, sich um das gefiederte Tier zu kümmern. Ellen Kalish, Direktorin des Ravensbeard Wildlife Center, meinte, dass es der Eule gut gehe und sie ihr ausreichend Nahrung geben würden, sodass sie baldmöglichst wieder fit werde.

Sobald die Eule für eine Untersuchung und einige Röntgenaufnahmen beim Tierarzt gewesen sein wird, wird sie freigelassen, um ihre abenteuerliche Reise fortzusetzen. Zu Ehren des Fundortes der winzigen Eule hat das Zentrum sie inzwischen Rockefeller getauft.

(L'essentiel/Zoe Birghan)