Ufo zwei Stunden lang über Großstadt beobachtet

UFO-Jägern schlägt das Herz höher: Ganze zwei Stunden lang beobachtete Arslan Warraich am 25. Januar 2022 ein mysteriöses Flugobjekt am Himmel über der Hauptstadt Pakistans. «Ich weiß immer noch nicht, was es war», so der 33-jährige Geschäftsmann aus Birmingham. Doch eine Drohne sei es definitiv keine gewesen, so der erfahrene Drohnen-Flieger auf Twitter. «Ich habe so etwas noch nicht gesehen.»

Warraich erklärte: «Für das bloße Auge sah es aus wie ein schwarzer runder Stein. Aber als ich hineinzoomte, konnte ich sehen, dass es in etwa die Form eines Dreiecks mit einer deutlichen Ausbuchtung oben hinten hatte. Es war durchgehend schwarz und hatte keine scharfen Kanten. Es reflektierte nicht viel Licht und es gingen auch keine Lichter von ihm selbst aus.»

The UFO which I filmed https://t.co/I9uJV4Rl8Q — Arslan (@A_A_Warraich) February 23, 2022

Regungslos am Himmel

Das schwarze Dreieck schwebte regungslos über Islamabad als Warraich Videos und mehrere Fotos davon machen konnte. Darin kreuzen auch mehrere Vögel die Aufnahme und zeigen so den deutlichen Unterschied zwischen den Lebewesen und dem Objekt. Außerdem betonte der Geschäftsmann, dass es auch Sinn mache, dass das Militär geheime Drohnen ausgerechnet über einem noblen Viertel fliegen lasse, in dem vor allem Armee- und Regierungsbeamten leben würden.

«Ich habe es zu verschiedenen Zeiten über zwölf Minuten lang gefilmt, Dutzende von Bildern gemacht und es fast zwei Stunden lang beobachtet.» Als es dunkel wurde habe er das mysteriöse Flugobjekt schließlich nicht mehr gesehen. Ufo-Jäger aus der ganzen Welt zeigen sich nun auf Twitter begeistert und gratulieren Arslan Warraich zu den hervorragenden Aufnahmen.

(L'essentiel/kiky)