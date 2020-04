Polizei zerschlägt Kindesmissbrauchs-​​Ring

Zwei Jahre lang hatten Polizisten in Australien zusammen mit US-Ermittlern am Fall gearbeitet: Nun hat die Polizei bei 18 Hausdurchsuchungen in fünf Staaten Australiens 16 Personen festgenommen. Ihnen werden in 738 Fällen Straftaten vorgeworfen. Zudem konnten vier Kinder aus den Fängen des Ringes befreit werden.

Man freue sich über die Resultat der monatelangen Ermittlungen, sagte Lesa Gale, eine Angehörige der Australischen Polizei, laut der britischen Zeitung «The Guardian». Die nach der sogenannten Operation Walwa erhobenen Anklagen seien eine Erinnerung an die Risiken, die entstehen könnten, wenn Kinder online unterwegs sind.

Gestartet wurden die Ermittlungen 2018, nachdem US-Beamten mit Hinweisen an die australischen Behörden gelangten. Sie hatten eine Webseite untersucht, deren Nutzer Geld bezahlten, um an Material von Kindesmissbrauch zu kommen. Mit zunehmendem Umfang der Ermittlungen waren immer mehr Ermittler beteiligt, unter anderen auch von Interpol.

(L'essentiel/gwa)