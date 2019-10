Obdachloser Junge (5) in Dublin erschüttert die Iren

Das Facebook-Posting einer Hilfsorganisation für Obdachlose in der irischen Hauptstadt Dublin erschüttert derzeit das Netz. Die Organisation Homeless Street Cafe versorgt Obdachlose mit warmen Mahlzeiten. Darunter auch einen fünfjährigen Jungen und seine Mutter.

Die Organisation postete ein Foto des Jungen, den sie unter Wahrung seiner Identität Sam nennen auf Facebook. Zu sehen ist, wie der Fünfjährige auf einem Stück Karton sitzt und sein Abendessen aus einem Plastikteller isst.

Das Foto erschüttert nicht nur die Iren im Netz. «Dass so etwas in unserem Land noch möglich ist, ist eine Schande», so etwa eine empörte Reaktion.

Die Organisation hat erläutert, dass Sam und seine Mutter derzeit in einer Notunterkunft in Dublin leben. Weil dort aber das selbstständige Kochen verboten sind, kommen die beiden zum Homeless Street Cafe, um eine warme Mahlzeit zu sich nehmen zu können.

Teuerste Mieten in Europa

Dublin hat seit Jahren ein riesiges Wohnraumproblem. Die irische Hauptstadt ist die Stadt mit den höchsten Mieten Europas. Für winzige Zwei-Zimmer-Wohnungen zahlt man oft 2000 Euro Monatsmiete. Mieter sind Vermietern hilflos ausgeliefert.

Da die Mieten zusehends unleistbar werden und kaum neuer Wohnraum gebaut wird, landen immer mehr Menschen in der Obdachlosigkeit. Vergangenes Jahr standen etwa 50.000 Menschen allein in Dublin auf den Wartelisten für eine Sozialwohnung, berichtete damals die Deutsche Welle.

2850 Kinder obdachlos

Währenddessen waren in Dublin im August diesen Jahres knapp 9000 Menschen als obdachlos gemeldet, davon sind 2850 Kinder. Viele von ihnen sind in Hotels oder in sogenannten Familien-Hubs untergebracht, die einfach überfüllte Notunterkünften sind – so auch Sam und seine Mutter.

