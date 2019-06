Hai beißt 17-​​Jähriger Teil ihres Beins ab

Paige Winter’s paramedic father saved her life after the attack, treating her extensive bleeding and forcefully punching the shark’s snout up to five times. https://t.co/zx6KlLTiBf — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 4, 2019

Bei einem Hai-Angriff an der US-Ostküste ist eine 17-Jährige schwer verletzt worden und hat einen Teil ihres Beines verloren. Paige Winter wurde am Fort-Macon-Strand im Bundesstaat North Carolina von dem Hai attackiert, wie ihre Familie am Montag mitteilte. Medienberichten zufolge rannte ihr Vater ins Wasser und schlug das Tier in die Flucht.

Die Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen an Händen und am linken Bein in ein Krankenhaus geflogen. Die Ärzte mussten ihr das Bein oberhalb des Knies amputieren. Die Jugendliche erklärte später, sie wisse, dass ihr noch weitere Operationen bevorstünden. Sie wolle aber optimistisch bleiben und sei dankbar, dass die Hai-Attacke nicht noch schlimmer ausgegangen sei.

Ihre Mutter schrieb auf Facebook, Paige habe ihren Sinn für Humor trotz der schweren Verletzungen nicht verloren. Sie wolle, dass jeder wisse, dass trotz des Angriffs Haie «gute Leute» seien.

Hai-Angriffe in den USA sind sehr selten. Laut dem International Wildlife Museum in Tucson im Bundesstaat Arizona liegt das Risiko, von einem Hai attackiert zu werden, bei eins zu vier Millionen.

(L'essentiel/chk/afp)