Vermisster Alpinist nach drei Tagen lebend geborgen

Nach mehrtägiger Suche im Tiroler Karwendelgebirge wurden die österreichischen Bergretter am Montagnachmittag fündig: Sie konnten einen seit Samstag als vermisst gemeldeten Münchner (40) lebend in dem schroffen Terrain entdecken und bergen. Sein verlorener Rucksack hatte den entscheidenden Hinweis geliefert: «Durch den blauen Rucksack des Vermissten in der Steilrinne konnten wir das Suchgebiet eingrenzen», so Alpinpolizist Markus Trenner.

Der Vermisste war am Freitag ins Tirol gefahren, um dort zwei ruhige Tage – allein und ohne Handy – in den Bergen zu verbringen. Als er sich am nächsten Abend nicht zum vereinbarten Zeitpunkt bei seiner Frau meldete, alarmierte diese wenige Stunden später die Polizei.

Bereits am frühen Sonntagmorgen starteten 30 Bergrettungs-Einsatzkräfte mit Unterstützung der Alpinpolizei samt Helikopter mit der Suche nach dem Mann. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse waren nur bedingt Suchflüge möglich. Mehrere Teams der Bergrettung stiegen auch zu Fuß auf. Die Suche musste wegen des Wetters allerdings frühzeitig abgebrochen werden. Am Montag konnte sie fortgesetzt und der Vermisste am Nachmittag schließlich durch einen Polizei-Helikopter geborgen werden.

(L'essentiel/heute.at/scl)