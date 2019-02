Der Vorfall wurde erst jetzt bekannt, passierte aber bereits am 10. Februar in einer Wohnung im österreichischen Dornbirn. Eine 21-Jährige nahm in ihrer Wohnung gerade ein Bad und wollte zeitgleich ihr Smartphone aufladen. Sie steckte das Ladekabel in der Nähe der Wanne in eine nicht geerdete Steckdose und benutzte es, während es aufgeladen wurde, berichtet der ORF.

Dabei kam es zu einem tragischen Unglück. Aus bisher ungeklärter Ursache fiel das Gerät ins Wasser und die Frau erlitt einen Stromschlag. Die Rettungskräfte konnten daraufhin nichts mehr für die junge Frau tun, für sie kam jede Hilfe zu spät.

Extrem seltener Fall

Laut Experten handelt es sich bei dem Unfall um einen extrem seltenen Fall. Er zeige aber, wie gefährlich elektronische Geräte im Bad sein können. Willi Brugger, der gerichtlich beeidete Elektrotechnik-Sachverständige, erklärte gegenüber dem ORF, dass Mobiltelefone im Bad eigentlich ungefährlich seien. Nicht geerdete Steckdosen könnten bei «indirekter Berührung» unter Umständen aber gefährlich werden.

Vor allem bei Ladegeräten aus dem Internet sollte man vorsichtig sein, so Brugger. Handyzubehör von Drittanbietern, das billig produziert wurde, könne von minderer Qualität sein und Stromschläge auslösen. Aus diesem Grund sollte man unbedingt darauf achten, dass die Geräte entsprechend zertifiziert sind. Ein «CE»-Zeichen müsse draufstehen, heißt es in dem Bericht. Dann entspricht das Gerät den europäischen Normen.

