Kapitän nach Fährunglück in Tansania festgenommen

Nach einem schweren Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania mit über 130 Toten und vielen Vermissten hat Präsident John Magufuli die Festnahme der Verantwortlichen angeordnet. Als erster wurde laut der Zeitung «The Citizen» der Kapitän in Gewahrsam genommen.

Der Schiffsführer hatte sich nach Angaben des Staatschefs zum Zeitpunkt des Kenterns nicht an Bord befunden. Er habe das Ruder jemandem überlassen, der für das Führen eines Schiffes keine Ausbildung habe. Als Hauptgrund für das Unglück nannte Magufuli Überladung der Fähre.

Bislang seien 37 Überlebende gerettet worden, einige seien aber «in sehr schlechtem Zustand», sagte Regionalgouverneur John Mongella am Donnerstagabend. Örtliche Politiker fürchten, dass die Zahl der Toten noch deutlich steigen könne. Dem Fähren-Betreiber Temesa zufolge könnten sich an Bord der Nyerere insgesamt mehr als 300 Menschen befunden haben.

Der tansanische Präsidentensprecher Gerson Msigwa sagte im Fernsehen, die Fähre MV Nyerere sei im südlichen Teil des Sees gekentert. Die Such- und Rettungsarbeiten seien am Donnerstagabend zunächst unterbrochen worden. Sie wurden am Freitagmorgen fortgesetzt.

Viertägige Staatstrauer

Bis Freitagabend konnten 136 Todesopfer geborgen werden, wie Magufuli im staatlichen Fernsehen sagte. «Aber es ist klar, dass im Rumpf des Schiffes weitere Leichen sind», sagte er. Nach ersten Schätzungen waren mehr als 300 Menschen an Bord, die exakte Zahl war aber zunächst nicht bekannt. Rund 100 Menschen wurden am Donnerstag gerettet. Um der Opfer zu gedenken, ordnete Magufuli eine viertägige Staatstrauer am Freitag an.

Papst Franziskus äußerte sich zutiefst traurig über die Katastrophe auf dem Victoriasee. Er drücke seine aufrichtige Solidarität mit denjenigen aus, die um ihre Liebsten trauern und um die noch vermissten Menschen bangen, teilte der Vatikan mit. Uno-Generalsekretär António Guterres sprach den Angehörigen der Opfer, der Regierung und den Bürgern des Landes sein Beileid aus.

Ursache unklar – Schiffe oft überladen

Die Fähre wurde 2014 in Auftrag gegeben und erst vor zwei Monaten renoviert, wie Regierungssprecher Hassan Abbas sagte. Unter anderem seien zwei neue Motoren eingebaut worden. An Bord wurde auch Fracht transportiert, darunter Säcke mit Mais und Zement. Die Unglücksursache war zunächst nicht bekannt, allerdings sind überladene Schiffe immer wieder Ursache für Schiffsunglücke in dem Gebiet.

BREAKING More than 200 feared drowned after boat capsizes in Lake Victoriahttps://t.co/hyfrBG2iz9pic.twitter.com/V6RbqkSfIc– Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 20. September 2018

Auf dem Victoria-See haben sich bereits mehrere schwere Schiffsunglücke ereignet. Im Jahr 1996 etwa waren beim Untergang einer Fähre im tansanischen Teil des Sees schätzungsweise tausend Menschen ertrunken. Das Schiff war völlig überladen.

Mit einer Fläche von rund 68.800 Quadratkilometern ist der Victoria-See einer der größten Seen der Erde. Er liegt im Gebiet zwischen Tansania, Kenia und Uganda.

(L'essentiel/sda)