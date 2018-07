Einbrecher bleibt im Escape-​​Room stecken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Stellen Sie sich vor, Sie brechen in ein Gebäude ein – und finden dann nicht mehr heraus. Dieses Malheur ist einem 40-jährigen Mann in Vancouver im US-Bundesstaat Washington passiert. Wie die US-amerikanische Tageszeitung The Columbian berichtet, verschaffte sich der Einbrecher nach mehreren Versuchen Zugang zu einem Escape-Room. Dabei beschädigte er den Fluchtweg schwer.

Geglückt ist ihm der Einbruch dann schließlich mit einem Schlüssel, den er im Elektroraum in einem Schließfach gefunden hatte. Der Einbrecher feierte seinen Erfolg allerdings nicht lange. Denn im Escape-Room angekommen, steckte er plötzlich fest. Das Rätsel, das in einem Escape-Room eigentlich zu lösen ist, war für den Einbrecher wohl einen Ticken zu schwierig. Nachdem er mehrere Gegenstände umwarf, musste der Mann einsehen, dass er nicht in der Lage war sich selbst zu befreien.

Es blieb ihm nichts anderes übrig, als selbst den Notruf anzurufen und um Hilfe zu bitten. Als Grund für den Einbruch gab der Mann mehrere Geschichten an. Erst habe er nur Unterschlupf suchen wollen, dann wollte er dort Burritos essen. Die Polizei hats gefreut. Selten ist es so leicht einen Einbrecher zu schnappen.

(chb/L'essentiel)