Schrei-​​Therapie lässt Polizei ausrücken

Ein Spaziergänger hat in Oberstdorf in Bayer die Polizei gerufen, weil er im Wald vermeintlich Hilfeschreie hörte. Doch als die Beamten eintrafen – auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz – staunten sie nicht schlecht. Denn bei dem Einsatz kam kein Notfall zu Tage: «Die Schreie konnten einer Personengruppe zugeordnet werden, die in einem nahe gelegenen Waldstück eine Schrei-Therapie durchführte», hieß es in einer Polizeimitteilung.

Nach «eindringlicher Belehrung» hätten die Teilnehmer versichert, zukünftig im Rahmen der Therapie Hilferufe zu unterlassen.

(L'essentiel/dob)