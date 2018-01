Fünf Tote bei Explosion auf Gasbohranlage

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die fünf nach einer Explosion auf einer Gasbohranlage im US-Staat Oklahoma vermissten Arbeiter sind tot. Ihre Leichen seien am Dienstag entdeckt worden, sagte der Sheriff des Bezirks Pittsburg, Chris Morris, am Dienstag. Sie würden zur Identifizierung nach Oklahoma gebracht. Der zuständige Energiekonzern Patterson-UTI Energy, bei dem drei der Arbeiter angestellt waren, versprach eine vollständige Untersuchung zu der Detonation vom Montagmorgen.

Ersten Berichten zufolge kam es zu einer unkontrollierten Ausströmung von Gas. Dieses habe Feuer gefangen. Ein Arbeiter hatte laut Bericht noch versucht, die Gasquelle zu schließen. Der erste Untersuchungsbericht wurde kurz nach dem Vorfall veröffentlicht.

Nach Angaben der Behörden konnten sich 16 Menschen auf dem Gelände nahe Quinton rund 160 Kilometer südöstlich von Tulsa ohne größere Verletzungen retten. Eine Person musste zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden. Das durch die Explosion entstandene Feuer konnte noch am Montag gelöscht werden. Dichter schwarzer Rauch war nach der Detonation noch in Kilometern Entfernung zu sehen.

(L'essentiel/chk/ap)