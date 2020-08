Sohn muss zusehen, wie Mama zerfleischt wird

Stephanie Blais war nur einen kurzen Moment vor ihre Hütte in der kanadischen Wildnis gegangen, um mit ihrem Vater zu sprechen. Als die Mutter zweier Kinder anrief, wurde sie plötzlich von einem Schwarzbären attackiert. Der Bär griff die 44-Jährige an und zerfleischte sie.

Ihr Sohn Elis (9) befand sich zum Zeitpunkt der Attacke in der Hütte und musste alles mitansehen. Hubert Esquirol, der Vater von Stephanie Blais, sprach mit dem Sender 650 CKOM über den tragischen Moment. «Ich blieb ein paar Minuten in der Leitung. Die Geräusche waren beunruhigend. Dann legte ich auf und versuchte wieder anzurufen. Kurz dachte ich an eine Attacke, aber so etwas kommt extrem selten vor», erzählt Esquirol.

Ehemann schoss auf Bär

Kurze Zeit später meldete sich dann der Ehemann der 44-Jährigen bei ihrem Vater und erklärte ihm, dass Stephanie von einem Bären attackiert worden sei. Er versuchte noch, Stephanie zu retten und schoss auf das Tier, erst dann ließ der Bär von seiner Frau ab. Die zweifache Mutter wurde umgehend in ein Krankenhaus geflogen. Doch die Ärzte konnten das Leben der 44-Jährigen nicht mehr retten, sie erlag ihren Verletzungen.

Der Bären-Angriff passierte laut örtlichen Behörden bereits am vergangenen Donnerstag am McKie Lake (Provinz Saskatchewan). Der Grund für die Attacke ist vorerst noch völlig unklar, das Tier soll nicht hungrig gewesen sein und sei auch nicht von Stephanie Blais provoziert worden. Zudem sei die Familie im Umgang mit wilden Tieren erfahren.

Mittlerweile wurde ein Spendenkonto für die Familie von Stephanie Blais eingerichtet. Die Spenden sollen ihren Ehemann und die beiden Kinder Elis (9) und Uma (2) finanziell unterstützen.

(L'essentiel/wil)