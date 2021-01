Deutscher Kindermörder wird ausgeliefert

Der deutsche Kindermörder Martin Ney ist am Freitag in ein Gefängnis ins französische Rennes überstellt worden. Das berichtet unter anderem die Zeitung Ouest France. Der in den Medien als «Maskenmann» bezeichnete Serienkiller hatte zwischen 1992 und 2001 drei Jungen getötet und 40 Kinder missbraucht. Vom Landgericht Stade in Deutschland war er 2012 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Bisher war Ney zehn Jahre lang in Haft. Im Gefängnis soll er einem Mithäftling erzählt haben, einen weiteren Jungen ermordet zu haben – den damals elf Jahre alten Jonathan Coulum, der 2004 aus einem Schullandheim in Rennes entführt worden war. Laut Ouest France hatte der Mörder dem Mithäftling Details verraten, die nur die Ermittler oder eben der Täter wissen können.

Die französische Polizei hatte 15 Jahre lang den Mörder von Coulum gesucht. Seine Leiche wurde erst einen Monat nach seinem Verschwinden entdeckt. Gegen Ney sei nun ein internationaler Haftbefehl erlassen worden. Er soll in der kommenden Woche in Rennes angeklagt werden.

(jw/L'essentiel)