Riesiger Tornado fegt über US-​​Stadt hinweg

#Tornado emergency declared in #Tupelo , #Mississippi . Large debris ball moving into downtown. Reports of multiple homes without roofs, trees uprooted, and road signs blown away. #tornadoemergency #tornados #TornadoNation pic.twitter.com/QkmU30XkRy

Ein heftiger Tornado traf am Sonntagabend die Stadt Tupelo im Norden von Mississippi und richtete «massiven Schaden» an, wie «CBS42» berichtet. Auch für den Nachbarstaat Alabama gab es mehrere Unwetterwarnungen. Am Montagmorgen soll es zu weiteren Stürmen im Gebiet kommen, welche jedoch nicht anhaltend sein sollen und nach Sonnenaufgang an Intensität abnehmen, heißt es weiter. Über Verletzte Personen war noch nichts bekannt.

**NEW VIDEO** We have new visuals out of #Tupelo #Mississippi after a large #tornado ripped through the community this evening.



We will continue to follow this story as it develops. #MSwx pic.twitter.com/vvJ7DyLXuD