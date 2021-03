18-​​Jährige stirbt beim Sex unter der Dusche

Vitoria Costa de Castro aus Sao Vicente in Brasilien wurde nur 18 Jahre alt. Die junge Mutter habe laut dem britischen «Daily Star» beim Sex mit ihrem 19-jährigen Ehemann in der Dusche plötzlich das Bewusstsein verloren und sei daraufhin verstorben. Der Tod der Frau stellt die Rechtsmediziner gerade vor ein Rätsel.

Der Gatte von Vitoria hatte ausgesagt, dass sie erst im Schlafzimmer Geschlechtsverkehr und anschließend beschlossen hatten, das Liebesspiel unter der Dusche fortzusetzen. Während des Aktes sei die 18-jährige Mutter eines zwei Monaten alten Babys dann ohnmächtig geworden.

Der Ehemann verständigte daraufhin umgehend den Notarzt und kontaktierte laut Medien auch den Vater seiner Frau. Innerhalb von kürzester Zeit waren sie auch dann in der Wohnung des Paares, doch die Einsatzkräfte konnten das Leben der 18-Jährige nicht mehr retten. Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt.

An Herzrhythmusstörung gestorben?

Die Ärzte versuchen nun herauszufinden, warum die 18-Jährige gestorben ist. Medienberichten zufolge sollen keine Spuren von Gewalt zu sehen gewesen sein. Gegenüber dem «Daily Star» teilte die Familie der Verstorbenen mit, dass sie weder geraucht, Alkohol getrunken noch Drogen konsumiert hat.

Gesundheitliche Probleme soll die junge Mutter ebenfalls nicht gehabt haben. Ersten Ergebnissen zufolge könnte die 18-Jährige an einem unregelmäßigen Herzschlag gestorben sein. Der Sex unter der Dusche habe die Anzahl ihrer Herzschläge pro Minute verdoppelt, so die Ärzte. Dadurch sei der Blutdruck gestiegen und habe so zu einer Überlastung der Lunge geführt.

Das offizielle Ergebnis der Autopsie ist aber noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen jedenfalls auf Hochtouren, der Fall ist noch nicht abgeschlossen.

(L'essentiel/wil)