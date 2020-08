Instagram-​​Model nach Ibiza-​​Party verprügelt

«Ich wollte das zuerst geheim halten, aber ich habe das Gefühl, dass ich meine Plattform nutzen muss, um das Bewusstsein für Missbrauch zu schärfen», schreibt Yasmine Cécilia auf Instagram und postet dazu Schock-Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Auf den Bildern sieht man das Model mit blutigen Lippen und einer gebrochenen Nase, das rechte Auge ist stark geschwollen.

Das Instagram-Model hatte bei einer Party auf Ibiza einen Mann kennengelernt. Die beiden kamen ins Gespräch und hatten viel Spaß. Yasmine bot dem Mann dann an, bei ihr zu übernachten, da er offenbar zu viel getrunken hatte und nur noch torkelte.

«Er schlief auf der Couch, also weckte ich ihn und sagte ihm, dass er gehen müsse. Er verhielt sich verwirrt und anstatt nach Hause zu laufen, ging er direkt in mein Schlafzimmer und schloss die Tür ab», so Yasmine. Weil ihr Handy im abgesperrten Schlafzimmer lag, konnte die verängstigte Frau nicht mehr die Polizei rufen.

«Hätte viel schlimmer ausgehen können»

Nach einer Zeit kam der Mann wieder ins Wohnzimmer zurück und ging auf das Model zu. Yasmine platzte daraufhin der Kragen und schrie ihn lautstark an. Plötzlich rastete der Betrunkene völlig aus und schlug ihr mit voller Wucht in das Gesicht. «Ich hatte sofort das Gefühl, dass meine Nase gebrochen war und ich konnte nichts tun, um mich zu schützen», berichet das Model.

Als Yasmine auf den Boden fiel, schlug und trat der Mann auf sie ein. Der Frau gelang es schließlich, in den Hausflur zu kriechen, dort rief sie ihre Nachbarn um Hilfe. Ihre Bekanntschaft ergriff daraufhin die Flucht, konnte aber nach kurzer Zeit gefasst werden.

«Ich habe eine Gehirnerschütterung. Ich fühle mich wie Schei**, aber immer noch so glücklich, weil dies viel schlimmer hätte enden können», so das Topmodel. Nach der brutalen Attacke möchte sie sich nun eine kleine Auszeit von Instagram gönnen.

