Museum zeigt die Rückseite von Rembrandts Werk

Kunstliebhaber haben die einmalige Chance, Rembrandts berühmtes Gemälde «Die Nachtwache» von hinten zu sehen. In der letzten Phase der großen Untersuchung des Bildes wurde es abgehängt und auf einen besonderen Ständer gestellt, wie das Amsterdamer Rijksmuseum am Mittwoch mitteilte. Die Forscher können nun mit neuesten Techniken die Rückseite und untersten Farbschichten untersuchen. Die «Operation Nachtwache» ist die bisher umfangreichste Untersuchung von Rembrandts Meisterwerk und läuft seit dem Sommer 2019 vor den Augen des Publikums im Museum.

For the first time in 300 years The Night Watch is complete again! The #OperationNightWatch team has successfully recreated the missing pieces of Rembrandt's masterpiece, with the help of AI.



Watch our behind the scenes video: https://t.co/Z5AKVFy23j#AkzoNobel pic.twitter.com/F3pQUbgzNl