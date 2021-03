Lotto-​​Glückspilz muss von Gewinn Steuern zahlen

210 Millionen Euro erwarten eine Person aus der Schweiz. Sie hat über das Internet gespielt, der Name ist «Swisslos» also bekannt. Mehr will Willy Mesmer, Pressesprecher der Schweizer Lottogesellschaft, allerdings nicht sagen und schweigt zu Geschlecht, Alter oder Wohnregion. Nachvollziehbar, das Privatleben des Glückpilzes wäre auf einen Schlag vorbei, die Konsequenzen kaum absehbar.

Damit das Geld auch beim Gewinner ankommt, ist es wichtig, dass sich dieser sobald wie möglich meldet. In diesem Fall ist das nicht mehr nötig. «Ich hoffe aber, dass die Person keinen Herzinfarkt hatte oder in eine Schockstarre gefallen ist», sagt Mesmer. Am Montag will er die Person kontaktieren.

Staat kassiert mit

Dann braucht es noch einen kurzen Moment der Geduld. Denn die 210 Millionen Euro (Umgerechnet rund 230 Millionen Franken) werden erst nächsten Donnerstag von Brüssel an Swisslos überwiesen. Daraufhin folgen rechtliche Überprüfungen, die von Gesetzes wegen nötig sind. Ist alles ok, wird der Betrag der Person, die gewonnen hat, überwiesen. Mesmer geht darum davon aus, dass die Millionen in etwa zehn Tagen auf dem Konto des Glücklichen liegen.

Allerdings nicht der vollständige Betrag: In der Schweiz sind Gewinne bis eine Million Euro steuerfrei, alles darüber muss versteuert werden. So wird Swisslos 35 Prozent der verbleibenden 229 Millionen Franken direkt der Eidgenössischen Steuerverwaltung überweisen, also 79,8 Millionen Franken. Dies ist quasi eine Sicherheit für die Steuerbehörden und wird bei der nächsten Steuererklärung mit der Vermögenssteuer abgeglichen. Auf dem Konto des Glücklichen landen also 147,5 Millionen Franken. Die Vermögenssteuer ist kantonal geregelt, je nach Wohnort bezahlen Gewinnende mehr oder weniger.

Mit Lügen-Story zu Gewinn?

Wer im Lotto gewinnt, hat in der Schweiz sechs Monate Zeit, sich zu melden. Offenbar passiert es laut Mesmer immer wieder mal, dass sie nach Gewinnern suchen müssen. «Auf einen Aufruf melden sich dann regelmäßig Dutzende Menschen, die alle eine abenteuerliche Geschichte erzählen, warum sie die Gewinner sind.» Allen fehle am Ende aber ein entscheidendes Detail: die Quittung. Einmal suchten sie auch vergeblich: Für eine gewonnene Million konnte kein neues Zuhause gefunden werden, somit floss dieses Geld zurück in den Topf von Swisslos, aus dem auch Gelder für gemeinnützige Projekte vergeben werden.

Für alle, die in dieser Runde daneben getippt haben: Die 210 Millionen Euro waren zwar der aktuell höchste Jackpot. Das muss aber nicht so bleiben. Sollte es dazu kommen, dass so lange niemand gewinnt, bis der Topf wieder mit 210 Millionen Euro gefüllt ist, wird die Obergrenze um 10 Millionen Euro erhöht.

Euromillionen wird seit 2004 gespielt. An der länderübergreifenden Lotterie nehmen Spieler aus Frankreich, Spanien, Großbritannien, Luxemburg, Belgien, Schweiz, Portugal, Irland und Österreich teil.

(L'essentiel)