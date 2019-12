Hilferuf aus China steckte in Weihnachtskarte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Florence Widdicombe (6) öffnete eine Box mit Weihnachtskarten von der britischen Supermarktkette Tesco und begann, Weihnachtsgrüße zu schreiben. Schließlich entdeckte sie in einer der Karten eine Überraschung – ein in Englisch verfasster, handgeschriebener Zettel: «Wir sind ausländische Gefangene im Qinqpu-Gefängnis in Shanghai, China. Wir werden gegen unseren Willen zum Arbeiten gezwungen. Bitte helft uns und kontaktiert Menschenrechtsorganisationen.»

Des Weiteren wurde der Finder des Hilferufs gebeten, sich an Peter Humphrey zu wenden. Der Brite und ehemalige Journalist war 2014 fast zwei Jahre im gleichen Gefängnis in Shanghai gesessen. Er sei wegen eines an den Haaren herbeigezogenen Wirtschaftsvergehens unrechtmäßig verurteilt worden, wie Humphrey nach seiner vorzeitigen Freilassung sagte.

Seit mindestens zwei Jahren

Nach dem ersten Schock kontaktierte der Vater der sechsjährigen Florence wie aufgefordert Peter Humphrey, der die Geschichte an die britische Presse weitergab.

In der Zwischenzeit kontaktierte Humphrey ehemalige Mitinsassen in China. Einer davon bestätigte, dass die Insassen in der Gefängnisabteilung für Ausländer seit mindestens zwei Jahren gezwungen würden, solche Weihnachtskarten für Tesco abzupacken.

Hilferufe in Produkten aus China auch 2017 ...

Die international vertretene Supermarktkette Tesco, Großbritanniens größte Handelskette, teilte mit, man sei «geschockt» und habe die Zusammenarbeit mit der chinesischen Fabrik, die die Weihnachtskarten herstelle, per sofort eingestellt. «Wir verabscheuen die Anwendung von Zwangsarbeit und lassen diese in unserer Lieferkette nicht zu.» Tesco habe seine chinesische Zweigstelle mit einer Untersuchung beauftragt.

Es ist nicht das erste Mal, dass an Weihnachten solche Hilferufe von in China Inhaftierten Großbritannien erreichen. 2017 fand eine 27-Jährige einen handgeschriebenen Zettel in einer Weihnachtsbox der Ladenkette Sainsbury's: «Ich wünsche Ihnen Glück und Zufriedenheit. Dritter Produkteladen, Guangzhou-Gefängnis, Distrikt 6.»

...und 2014

Und 2014 fand eine Irin eine Notiz in einem Paar Hosen, das sie in Belfast gekauft hatte: «Unser Job im Gefängnis ist es, Kleider für den Export herzustellen», hieß es darin. «Wir arbeiten 15 Stunden pro Tag und unser Essen würde man nicht einmal Hunden oder Schweinen verfüttern.»

Derzeit hagelt es international Kritik an China wegen Menschenrechtsverletzungen, «Umerziehungscamps», Internierungslagern und Zwangsarbeit. Dieser waren die sogenannten China Cables vorangegangen. Diese geleakten Dokumente aus dem innersten Machtkreis der Kommunistischen Partei zeigen, dass in der Volksrepublik China eine Million Muslime in Camps interniert sind und «umerzogen» werden. China bestreitet die Vorwürfe weiterhin.

(L'essentiel/gux)