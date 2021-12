E-​​Zigaretten erhöhen das Risiko für Potenzprobleme

«Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz»: Dieser Satz dürfte jede Raucherin und jeder Raucher schon mal auf einer Packung Zigaretten entdeckt haben, und er ist nicht ohne Grund auf den Glimmstängel-Packungen abgedruckt.

Raucher kämpfen nämlich fast doppelt so häufig mit Erektionsproblemen wie Nichtraucher, weil die Giftstoffe die Gefäße weniger elastisch werden lassen, die auch für das Anschwellen des männlichen Geschlechtsteils verantwortlich sind.

Vermeintlich harmlose E-Zigaretten

Aus diesen und anderen Gründen gewannen in den letzten Jahren E-Zigaretten stark an Popularität. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten für alle alternativen Raucher. Eine Studie aus den USA kommt zum Schluss, dass auch bei E-Zigaretten ein erhöhtes Risiko für Impotenz und Erektionsstörungen besteht. Die Resultate der Erhebung wurden im «American Journal of Preventive Medicine» veröffentlicht.

Für die Studie wurden Daten einer landesweit repräsentativen Umfrage zum Thema E-Zigaretten analysiert, die rund 13.000 Personen umfasste. Bei Männern, die täglich E-Zigaretten rauchen, ist die Gefahr, dass sie mit einer erektilen Dysfunktion zu kämpfen haben, im Vergleich zu Personen, die noch nie eine E-Zigarette geraucht haben, mehr als doppelt so groß.

Nikotingehalt stark gestiegen

Laut den Forschenden hatten die meisten E-Zigaretten zu Beginn des Trends einen eher tiefen Nikotingehalt. Dieser sei aber mittlerweile stark angestiegen und übertreffe jenen von klassischen Zigaretten sogar teilweise. Von den Studienteilnehmenden waren über die Hälfte ehemalige Zigarettenrauchende. 21 Prozent rauchten zum Zeitpunkt der Studie Zigaretten und weitere 14 Prozent konsumierten andere Tabakprodukte.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)