Noch knappere Höschen für Hooters-​​Angestellte

Deftige Burger und Chicken-Wings sind nur in zweiter Linie ein Markenzeichen der amerikanischen Fastfoodkette Hooters. Das Aushängezeichen Nummer eins sind die Hooters-Girls, die sich in engen T-Shirts und knappen Höschen um das Wohl der Gäste bemühen.

In den frühen 80er Jahren in Florida gegründet, handelte sich Hooters wegen seiner freizügigen und über Jahrzehnte unveränderten Uniformpolitik zunehmend die Kritik ein, sexistisch zu sein. 2012 und 2017 verbannte die Kette die knappe Bekleidung ihrer Angestellten – zumindest testweise. Das züchtigere Auftreten scheint nicht von Erfolg gekrönt gewesen zu sein.

«Ich liebe es nicht, in Unterwäsche zu arbeiten»

Zumindest ist man wieder zum Altbewährten zurückgekehrt: Je knapper, desto besser. Statt der wie Shorts geschnittenen Höschen sollen die Angestellten nun solche anziehen, die vom Schnitt her an einen Tanga erinnern und noch mehr Haut zeigen. Statt voller Brüste soll offensichtlich nun auch das Hinterteil in Szene gesetzt werden.

Doch die Manager haben die Rechnung nicht mit dem Personal gemacht. Hooters-Angestellte haben auf Tiktok und anderen Kanälen der sozialen Medien mächtig Dampf abgelassen und mit Vorher-nachher-Bildern gezeigt, wie sich die alte von der neuen Uniform unterscheidet. «Ich liebe meine Arbeit», schreibt eine von ihnen, «aber ich liebe es nicht, in Unterwäsche zu arbeiten».

Eine Kollegin ärgert sich: «Diese Shorts bedecken gar nichts mehr. Und das ist das Problem und der Grund, wieso sich so viele von uns aufregen. Als ich vor einem Jahr eingestellt wurde, habe ich mich nicht verpflichtet, so etwas zu tragen.»

Unternehmen rudert zurück

Während sich einige amüsiert zeigen, dass es Hooters gelungen ist, die freizügigere Arbeitskleidung noch freizügiger zu machen, denken andere über die Kündigung nach. Tatsächlich schien Hooters das Tragen der neuen «Uniform» zunächst obligatorisch machen zu wollen, nach dem Motto: Tragen oder kündigen.

Die verärgerten Reaktionen in den sozialen Medien haben das Unternehmen nun aber zurückrudern lassen. Hooters-Angestellte könnten selbst entscheiden, ob sie sich in der neuen oder alten «Arbeitshose» wohler fühlten, heißt es nun.

Ob die neuen Unterteile bald auch in den Hooters-Filialen Europas zu sehen sein werden, ist offen.

