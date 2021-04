Ärzte operieren am offenen Herzen in brennender Klinik

Ungeachtet eines Brandes in einem russischen Herzzentrum haben Ärzte erfolgreich einen Patienten operiert. Es sei unmöglich gewesen, den Eingriff am offenen Herzen zu unterbrechen, meldete die Agentur Interfax am Freitag unter Berufung auf die Klinik in Blagoweschtschensk im äußersten Osten Russlands. Nach der OP hätten Patient und Ärzte das Gebäude verlassen. Der Zustand des Mannes wurde als stabil eingestuft.

Er liegt demnach nun auf der Intensivstation eines anderen Krankenhauses. Aus noch ungeklärter Ursache war das Dach des alten Klinikgebäudes in Brand geraten. Den Behörden der Stadt nahe dem Pazifik zufolge wurden mehr als 100 Menschen in Sicherheit gebracht. Verletzte gab es nicht.

В Благовещенске врачи сделали операцию на сердце в горящем кардиоцентре



Из-за неисправной проводки в здании вспыхнул пожар, но операцию уже нельзя было останавливать, поэтому 8 врачей и пациент остались, а остальные 120 человек были эвакуированы. pic.twitter.com/Sqplp2WLvm — Двач (@ru2ch) April 2, 2021

«Wir konnten nicht abbrechen (...) wir mussten diese Person retten und haben alles auf höchstem Niveau getan. Die Operation wurde vollständig und ohne Komplikationen durchgeführt», sagte der behandelnde Arzt Valentin Filatov dem Fernsehsender «Rossiya 24». Es habe keine Panik gegeben, erklärte Antonia Smolina, die ebenfalls bei der OP dabei gewesen ist.

Nach Angaben der Einsatzkräfte verlegten sie ein Stromkabel zum Operationssaal, während im Gebäude der Strom abgeschaltet war, und installierten Ventilatoren, um den Rauch zu beseitigen. «Den Brand unter Kontrolle zu bringen gestaltete sich schwierig, da sich die Flammen auf eine Fläche von 1600 Quadratmetern ausgebreitet hatten», berichtet Konstantin Rybalko, stellvertretender Direktor des Notfalldienstes der Region, in einem von den Behörden veröffentlichten Video. Nach Behördenangaben sollen sowohl das OP-Team als auch die Feuerwehrleute mit einer Auszeichnung bedacht werden.

(L'essentiel/DPA/afp)