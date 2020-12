Lehrerin verliert Job und wird Erotikmodel

Viele Menschen haben in Folge der Coronakrise ihren Job verloren oder müssen mit enormen wirtschaftlichen Einschränkungen rechnen. Eine von ihnen ist eine Lehrerin aus Kalifornien. Riley Summers legte daraufhin einen drastischen Karrierewechsel hin: Sie arbeitet nun als Erotikmodel auf Instagram.

Die Idee dazu hatte sie von ihrer Schwester Violet Summers, die selbst in der Industrie tätig ist und einen erfolgreichen Erotik-Kanal auf der Plattform betreibt. Finanziell dürfte es sich auch für Riley ausgezahlt haben. Laut Daily Star verdient sie nun 8.000 Dollar pro Woche. Zuvor hatte sie ein Jahresgehalt von 36.000 Dollar als Lehrerin.

Manche User machen ihr Heiratsanträge

«Dass ich meinen Job verloren habe, hat mir Wege eröffnet, die ich mir nie vorgestellt hatte», meint Riley gegenüber Tag24 . «Soziale Medien sind Neuland für mich, aber ich liebe es wirklich. Vor allem die Möglichkeiten, die es mir gibt, sexy und witzig zu sein, aber dennoch eine Distanz zu meinen Followern zu wahren.»

Manchmal posieren die beiden Geschwister auch zusammen oder mit Freundinnen in verführerischen Posen. Auf Follower hat die 23-Jährige nicht lang warten müssen. Inzwischen folgen ihr bereits 1,2 Millionen Menschen. Zwar befindet sie sich zum aktuellen Zeitpunkt in einer Beziehung, doch an Verehrern mangelt es durch die neue Tätigkeit nicht. Manche User machen ihr Heiratsanträge, andere schreiben ihr sogar Gedichte.

(L'essentiel/ga)