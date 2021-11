Milliardär Branson baut Luxus-​​Hotel auf Mallorca

Mallorca-Fan Richard Branson baut auf der spanischen Urlaubs-Insel ein Hotel der Superlative. Nach jahrzehntelangen Problemen mit den mallorquinischen Behörden habe das Bauvorhaben des milliardenschweren britischen Unternehmers jetzt endlich begonnen, berichteten am Freitag die «Mallorca Zeitung» (MZ) und andere Regionalmedien. Die Finca Son Bunyola im Westen Mallorcas, die zum Megaluxus-Hotel mit 29 Zimmern umgebaut werden soll, sei seit einigen Tagen von Baugerüsten und blauen Schutznetzen umgeben. Über dem rund 140 Jahre alten Gebäude schwebe «der Arm eines riesigen Krans», Lastwagen mit Baumaterial «fahren ein und aus», schrieb die MZ.

Mallorca Dreams due come true for Sir Richard Branson.

Virgin tycoon plans the luxury hotel in Mallorca will open in 2023. The owner was granted permission to develop the Finca building on the Son Bunyola Estate into a small luxury 29-bedroom hotel. #mallorca #sirrichardbranson pic.twitter.com/mM8Xx8oiKj