Kim Kardashian setzt sich für verurteilten Lkw-​​Fahrer ein

Mehr als viereinhalb Millionen Menschen haben in den USA um Gnade für einen Lastwagenfahrer gebeten, der wegen eines Verkehrsunfalls mit vier Toten zu 110 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Unter den Unterstützern von Rogel Aguilera-Mederos ist auch Reality-TV-Star Kim Kardashian: «Das ist so unfair», schrieb die 41-Jährige, die derzeit ein Anwaltsstudium absolviert, auf Twitter über die harte Strafe. Sie bitte, dass der Gouverneur des Bundesstaates Colorado die Strafe mildere.

I know everyone has been posting about Rogel Aguilera-Mederos this week. I took a deep dive in it to figure out what the situation is. pic.twitter.com/617xtcGOMK