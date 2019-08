Hurrikan Dorian steuert auf Florida zu

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der US-Bundesstaat Florida hat wegen des nahenden Hurrikans Dorian den Notstand ausgerufen. Gouverneur Ron DeSantis erklärte am Mittwoch, damit solle sichergestellt werden, dass Florida auf den Wirbelsturm vorbereitet sei.

Die Bewohner der Ostküste Floridas sollten den Verlauf des Hurrikans genau verfolgen. Außerdem sollten alle Menschen im Bundesstaat Lebensmittel, Wasser und Medikamente für sieben Tage bereithalten. Der Notstand gilt für alle Landkreise, die auf dem Weg des Wirbelsturms liegen.

Puerto Rico verschont

US-Meteorologen gehen davon aus, dass Dorian in den kommenden Tagen über dem warmen Atlantik weiter an Stärke gewinnen und dann am Wochenende als «gewaltiger Hurrikan» Florida erreichen könnte. Ein genauer Pfad des Hurrikans lässt sich aber nicht vorhersagen.

Auf der Karibikinsel Puerto Rico gab es am Mittwoch heftige Regenfälle und starke Winde. Der Wirbelsturm entfernte sich dann aber, ohne größere Schäden anzurichten. «Die Gefahr ist vorüber», sagte Puerto Ricos Gouverneurin Wanda Vázquez. Schulen und Behörden würden am Donnerstag wieder öffnen.

(L'essentiel/sda/afp)