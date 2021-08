Klebstoff statt Kondom: Mann stirbt nach Sex

Ein besonders bizarrer Fall eines tödlichen Sex-Unfalls ereignete sich jetzt in der indischen Millionenstadt Ahmedabad: Weil Salman Mirza kein Kondom zur Hand hatte, soll er laut «The Times of India» zu einem Epoxidkleber gegriffen und damit sein Geschlechtsteil «abgedichtet» haben.

Ereignet hatte sich das Fiasko am 22. Juni in einem Hotel, in das der 25-Jährige laut Augenzeugen gemeinsam mit seiner Ex-Verlobten und einer weiteren Frau betreten haben soll, meldet die örtliche Polizei. Zusätzlich soll das Paar den Klebstoff im Drogenrausch auch mit Kokain gemischt und inhaliert haben.

Multiples Organversagen

Am nächsten Tag fand den jungen Mann sein Freund Firoz Shaik bewusstlos in einem Gebüsch in der Nähe eines Apartmentkomplexes. Im Sola Civil Hospital verstarb Mirza wenig später «an multiplem Organversagen».

Verursacht wurde diese möglicherweise durch den Missbrauch der Chemikalie - das prophylaktisch Verhütungsmittel soll den Tod nur beschleunigt haben. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.

(L'essentiel/kiky)