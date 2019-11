«Lasst mich in den Armen meiner Tochter sterben»

Die 30-jährige Diena und ihre achtjährige Tochter Esiela sind zwei der Menschen, die wegen des verheerenden Erdbebens ihr Leben verloren haben. Laut einem Bericht der «Gazetablic» wurden die beiden unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in Durres aufgefunden.

Als die Rettungskräfte eintrafen, war Dienas Tochter bereits an ihren Verletzungen gestorben. «Bringt mich nicht raus, ich möchte in den Armen meiner Tochter sterben», sagte ihre Mutter. Dennoch setzten die Sanitäter alles daran, ihr Leben zu retten. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb die Frau an ihren starken Blutungen. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2015 war die Frau alleine für die Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter verantwortlich. «Der einzige Trost, der uns in dieser traurigen Geschichte bleibt, ist der Glaube, dass die drei nun wieder an einem unbekannten Ort vereint sind», heißt es in den albanischen Medien.

Am Dienstagmorgen hatte ein Beben der Stärke 6,4 den Nordwesten des kleinen Balkanstaates erschüttert. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf 49 gestiegen, wie der Sender Klan TV am Freitag berichtete.

Hilfe für die Betroffenen

Die albanischen Hilfsorganisation «Fundjave Ndryshe» hat über die Crowdfunding-Seite gofundme rund 1,6 Millionen Dollar gesammelt. Mehr als 24.800 Menschen haben sich bislang beteiligt.

Auch aus der Großregion kommt Hilfe. Ein Fußballverein aus Montabaur sammelt ebenfalls Spenden für die Opfer des Erdbebens.

(L'essentiel/sda)