Tausende Vögel fallen plötzlich vom Himmel

Es sind mysteriöse Aufnahmen, die derzeit vom mexikanischen Cuauhtemoc aus um die ganze Welt gehen. Überwachungskameras halten fest, wie plötzlich ohne Vorwarnung tausende Vögel in einer Wohnsiedlung vom Himmel fallen und auf dem harten Boden aufschlagen. Während der Großteil des Schwarms wieder in die Luft aufsteigt, bleiben viele Vögel tot am Boden liegen. Das Video wurde bereits am 7. Februar aufgezeichnet und geht jetzt viral. Im Internet wird bereits heftig über die Ursache des gruseligen Phänomens diskutiert.

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K — Reuters (@Reuters) February 14, 2022

Es gibt bereits erste Theorien: Laut einem mexikanischen Tierarzt könnte der Vorfall durch hohe Luftverschmutzung oder das Einatmen giftiger Dämpfe – etwa durch Holzöfen oder in der Landwirtschaft eingesetzten Chemikalien – ausgelöst worden sein. Andere vermuteten, dass die Tiere durch einen Stromschlag zu Boden stürzen, als sie auf einer Stromleitung Rast machten. Verschwörungstheoretiker sehen die Ursache gar in der 5G-Technologie.

Experte: Raubvogel wahrscheinlichste Ursache

Der britische Ökologe Richard Broughton äußert gegenüber dem Guardian hingegen einen ganz anderen, weniger spektakulären Verdacht: Er geht mit 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der Schwarm Opfer eines Raubvogels geworden ist. Die wellenartige Abwärtsbewegung der Vögel deute jedenfalls darauf hin. Dieser Meinung haben sich inzwischen auch andere Experten angeschlossen.

Another Video Dozens of birds mysteriously die and slam into the ground in #Mexico. pic.twitter.com/8BskELSLVQ — Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 11, 2022

Die Vögel, bei denen es sich um gelbköpfige Amseln handelte, waren gerade auf dem Weg von ihren Nistplätzen in Kanada in den Süden von Mexiko, um dort den Winter zu verbringen. Auf Videoaufnahmen sind dutzende tote Tiere auf dem Asphalt zu sehen. Die Anwohner der Wohnsiedlung im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua begannen damit, die Vögel einzusammeln. «Das ist sehr apokalyptisch», sagte ein schockierter Anwohner. Die genaue Todesursache soll bald feststehen. Eine Untersuchung der Tiere ist bereits im Gange.

(L'essentiel/red)