Acht Personen durch Champagner vergiftet

In Weiden in der Oberpfalz, im deutschen Bundesland Bayern, haben sich in der Nacht auf Sonntag acht Personen offenbar beim Konsum von Champagner vergiftet. Bei den Opfern handelt es sich um Frauen und Männer zwischen 33 und 52 Jahren, wie die Lokalzeitung «Der neue Tag» berichtet. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Unter den Opfern soll sich auch die Wirtin des Restaurants befunden haben. Alle Betroffenen zeigten Vergiftungserscheinungen, einige hatten krampfartige Anfälle. Für einen 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch in der Nacht.

Gäste brachen innerhalb weniger Minuten zusammen

Auf Facebook schildert der Restaurantbesitzer, wie sich der verhängnisvolle Abend abgespielt haben soll. Eine Gruppe vom Stammgästen habe gemeinsam die RTL-Datingshow «Take me out» geschaut. Dies, weil einer der Gäste selber als Kandidat in der besagten Sendung dabei gewesen war. Gegen Mitternacht hätten die Gäste Champagner bestellt. «Die Flasche wurde vor den Gästen am Tisch geöffnet und entkorkt. Dies wurde auch gefilmt», sagt der Restaurantbesitzer.

Die drei-Liter-Flasche einer bekannten Champagner-Marke sei originalverpackt gewesen. Nach dem Konsum seien alle Gäste innerhalb weniger Minuten zusammengebrochen. Zeugen berichten, dass die Farbe des Champagners «blässlich lila» gewesen sein soll. Gegen 0.30 Uhr wurde schließlich der Notruf abgesetzt.



Die Kriminalpolizei ermittelt nach Aussage der Staatsanwaltschaft in alle Richtungen. Eine Sonderkommission wurde gebildet.

(L'essentiel/Jonas Bucher)